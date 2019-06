Allarme curcuma: 19 casi di epatite, ecco i prodotti a rischio

È la moda del momento. Tutti a consumare curcuma. Spesso associata con l’uso dello zenzero. Eppure sta scoppiando il caso. Non si fermano, infatti, le segnalazioni di casi di epatite colestatica acuta collegate al consumo di integratori a base di curcuma. L’ultimo aggiornamento sul sito del ministero della Salute riferisce come l’Istituto superiore di sanità abbia segnalato - al 7 giugno - 19 casi di epatite colestatica acuta, «non infettiva e non contagiosa, riconducibili al consumo di curcuma». Sono in corso le verifiche per individuare la causa responsabile dei casi di epatite. In attesa delle analisi, i consumatori «sono invitati, a titolo precauzionale, a sospendere il consumo di tali prodotti», conclude il ministero.

La tipica polvere dal colore giallo-arancio, consumata nelle pietanze e nelle insalatone, si ricava dalla pianta appartenente alla famiglia delle Zingiberaceae, che comprende un totale di circa 80 specie...

