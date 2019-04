Vigili del fuoco, caserme blu per la Giornata mondiale dell'autismo

2 Aprile Giornata mondiale dell'autismo: mai come quest'anno sarà celebrata la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Dal 2007, anno della sua proclamazione, da parte dell'ONU, le iniziative e la partecipazione per porre l'attenzione all'ampio spettro dei disturbi della sfera autistisca infantile saranno molte. Le luci blu illumineranno città, paesi, monumenti e sedi importanti. Il comando dei vigili del fuoco di Roma, sempre attento e sensibile a iniziative per la solidarietà, ha illuminato alcune delle sue sedi-caserme dei vvf, proiettando nel buio della sera fasci di luce azzurra, sulle facciate e sui suoi castelli di manovra o torri di addestramento per tutta la notte fino a stamattina.