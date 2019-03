Trovato cadavere mutilato e bruciato: indagini in corso

Un cadavere è stato trovato carbonizzato e fatto a pezzi in via Cascina dei Prati, a Milano, in zona Quarto Oggiaro, nella serata di ieri. Il macabro ritrovamento è stato fatto dai vigili del fuoco, intervenuti per un incendio di rifiuti in un angolo di un condominio, anche fra mobili e divani in fiamme. Non era stata tagliata solo la testa, ma pure le braccia e le gambe: i pezzi sono stati trovati accanto al cadavere. Ad allertare i soccorsi un condomino. Accertamenti in corso sull'identità della vittima. Sono intervenuti anche la polizia e i carabinieri.