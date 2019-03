A Verona il Congresso delle famiglie: "I contestatori non ci hanno capito"

"Le donne non hanno capito, sento dire che vogliamo chiudere la donna, incarcerarla e coartare i suoi diritti. Ma dove sta? Non c'è nella maniera più assoluta. Noi fondiamo la nostra azione sull'articolo 37 della Costituzione". Così Massimo Gandolfini, rispondendo a chi gli chiedeva un'opinione sulle manifestazioni avverse al Congresso mondiale della famiglia al via oggi a Verona. "Una donna è veramente libera di scegliere se fare la carriera o stare a casa ed allevare i propri figli - ha aggiunto - nella misura in cui le viene garantito che tanto una strada quanto l'altra è percorribile. Nel momento in cui facciamo politiche economiche in cui bisogna pagare l'asilo, ci sono turni di lavoro che tengono la donna sempre fuori impedendole di fare la madre, togliamo la libertà di scegliere, e questo è ciò che succede nella società reale".

"Proprio in previsione di Verona - ha raccontato infine Gandolfini - l'altro giorno ero in ospedale e ho chiesto alle tante signore che mi erano intorno (infermiere, dottoresse, ecc.): ma se voi poteste stareste a casa con i vostri bambini scegliereste qualcosa di diverso? Vi assicuro che il 90% dice: se avessi un sostegno economico adeguato, tranquillo che starei a casa con mio marito i miei figli".

"La famiglia è la famiglia, punto e basta. Non può essere messa in discussione", ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia nel suo intervento all'apertura dei lavori del Congresso mondiale della famiglia a Verona. Ma Zaia ha tenuto anche a ribadire il suo pensiero: "La Regione Veneto è aperta alle idee di tutti, con un principio: la tua libertà finisce nel momento in cui inizia la mia, e nel rispetto di tutti". "In questi ultimi giorni sono stato molto attaccato per la baggianata del patrocinio della Regione- ha ricordato- ecco, per questo il Medioevo non sta qui in questo congresso. Il Medioevo da combattere è quello dove alle donne è negata perfino l'istruzione e il diritto al voto e sono costrette a portare il burka", ha sottolineato. E ancora: "da eterosessuale convinto mi auguro che qui si possa chiarire una volta per tutte che l'omofobia è una patologia, e non la voglia di portare avanti un'idea che viene considerata sana", ha detto.