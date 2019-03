Incendio sulle colline in Liguria. Fiamme in autostrada e case evacuate

Un vasto incendio, alimentato da forti raffiche di vento, sta bruciando le alture di Cogoleto, nel ponente di Genova. Sul posto i vigili del fuoco e i volontari. Sono in funzione canadair e almeno 47 persone sono state evacuate. Le scuole oggi resteranno chiuse come confermato dal Comune di Cogoleto.

Questa mattina il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone sono presenti al Coc, il Centro operativo comunale di Cogoleto (Genova) per fare il punto della situazione dopo l’incendio che questa notte ha devastato le alture di Cogoleto e costretto 47 persone a lasciare le loro case. “In questo momento – dichiara il presidente Toti – stiamo ancora lavorando per domare le fiamme a Cogoleto. E’ intervenuto un secondo Canadair ed è presente sul posto l’elicottero regionale. Da stanotte la Sala operativa della Protezione civile regionale è aperta e sta seguendo le operazioni di spegnimento che hanno visto la partecipazione di 60 unità tra Vigili del Fuoco e volontari dell’antincendio boschivo. Si parla di circa 12 ettari di terreno andati a fuoco questa notte, la situazione sta migliorando e l’autostrada è stata riaperta in un senso di marcia verso Savona, persistono ancora le fiamme. Ringrazio tutti coloro che da ieri sera si sono messi a disposizione per evitare il peggio, grazie soprattutto ai volontari dell’antincendio boschivi e ai vigili del Fuoco”.

Sulla A10 Genova-Savona l'incendio ha colpito una vasta area fuori dalla competenza autostradale. È ancora in corso l'intervento dei vigili del fuoco che nella notte hanno disposto la chiusura del tratto compreso tra Arenzano e Savona per ragioni di sicurezza. Dalle 6 circa, è stato possibile riaprire il tratto tra Varazze e Savona, in entrambe le direzioni, mentre permane la chiusura, sempre in entrambe le direzioni, tra Arenzano e Varazze, dove prosegue l’intervento dei vigili del fuoco. Lungo il percorso interessato dall'evento, a causa dei danni provocati dalle fiamme in alcuni punti all'arredo stradale, sono state installate riduzioni di carreggiata per consentire le immediate operazioni di ripristino da parte del personale della Direzione del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia intervenuto sul posto.

A chi è diretto verso Ventimiglia si consiglia di uscire ad Arenzano e tramite la SS1 Aurelia rientrare a Varazze. In alternativa per chi proviene dalla Lombardia o dal Piemonte ed è diretto verso Ventimiglia è possibile utilizzare la A26 per raggiungere la A21 Torino-Piacenza da cui seguendo per Torino raggiungere la A6 Torino-Savona per poi proseguire verso Savona e raggiungere la A10. Percorsi inversi per chi da Ventimiglia è diretto verso Genova o Piemonte/Lombardia. Si registrano 4 km di coda in corrispondenza dell'uscita di Arenzano in direzione Ventimiglia e 4 km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Varazze in direzione di Genova.