Cesare Battisti confessa i quattro omicidi: "Ora mi scuso"

"Mi rendo conto del male che ho fatto e mi viene da chiedere scusa ai familiari delle vittime". Lo ha detto Cesare Battisti in un passaggio delle dichiarazioni rese nel fine settimana al pm Alberto Nobili, a capo del pool antiterrorismo del Tribunale di Milano. Battisti prova "un forte imbarazzo e si è reso conto di aver contribuito a creare un'immagine di se assolutamente negativa per il suo modo beffardo con cui si è proposto nelle interviste", ha detto Nobili. "Sono detenuto, sono condannato all'ergastolo e colgo l'occasione per fare una certa revisione", ha aggiunto Battisti, davanti al pm che lo ha ascoltato nel carcere di Oristano, dov'è detenuto da gennaio.