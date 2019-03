Luca Casarini, capo missione della Ong Mediterranea, è stato iscritto nel registro degli indagati per concorso in favoreggiamento all’immigrazione clandestina e rifiuto di obbedire all’ordine imposto dalle autorità, reati già contestati al comandante della nave "Mare Jonio". «L’iscrizione di Luca Casarini nel registro degli indagati non ci sorprende, comandante e capo missione condividono la responsabilità delle scelte prese a bordo. Il nostro atteggiamento non cambia, siamo certi di esserci mossi nel campo del diritto e della legalità - si legge in una nota di Mediterranea Saving Human - Questa è anzi un’occasione giudiziaria per dimostrare la linearità del nostro operato e per fare chiarezza su quello che succede nel Mediterraneo centrale, come Mediterranea chiede da tempo. Sarà dimostrato come non siano le navi della società civile a violare il diritto e quanto sia paradossale che un paese come la Libia, che non è un porto sicuro, abbia il "controllo" di un’enorme zona Sar».