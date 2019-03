I posti di lavoro si creano raccogliendo le monetine

Mercoledì 20 marzo alle 11 presso la Sala Cavour del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo sarà presentato il “Progetto Spicciati". Una raccolta di monete cosiddette di “scarto” che rappresentano un’enorme fonte di ricchezza che può essere rimessa in circolo nel nostro Paese per la creazione di nuove aziende. Il valore percepito di queste monete è pari a zero. Il loro costo di produzione supera il loro valore.

Le monete da 1, 2 e 5 centesimi che circolano in Italia valgono oltre 198 milioni di euro (dati banca d’Italia), queste monete raccolte possono determinare in Italia un’opportunità di finanziamento per progetti innovativi, formazione e creazione di nuovi posti di lavoro. Il “Progetto Spicciati", che ha ottenuto il patrocinio del ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, prevede infatti che le somme raccolte servano per finanziare la creazione di nuove imprese nel campo dell’ambiente, turismo, bioeconomy, industria culturale e creativa, social innovation ed energia, con stanziamenti a fondo perduto.

I punti di raccolta saranno le tabaccherie sparse in tutto il territorio italiano, la particolarità della rete delle tabaccherie, garantisce una raccolta accessibile a tutti i cittadini italiani senza distinzione di età, classe sociale, culturale, residenziale e senza alcuna barriera di digital divide. I tabaccai saranno dunque gli “Angels” dell’iniziativa, posizionando contenitori per la raccolta e proporranno ai loro clienti come poter utilizzare i centesimi in modo produttivo e trasparente. I contenitori saranno prelevati una volta al mese e sostituiti con i nuovi. La cifra raggiunta sarà aggiornata real time sul sito in ottica della trasparenza. Il processo sarà certificato inoltre da una società di revisione.

Alla conferenza stampa, durante la quale sarà proiettato un video di presentazione al quale ha gentilmente prestato la voce Ricky Tognazzi, interverrà il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio; David Casalini, presidente “Start up Italia”; Gian Maria Miliacca, presidente “Associazione Start Italy”; Cesare Biasini Selvaggi, direttore di “Exibart”; Domenico Agnello, partner per digital strategy & innovation di Price Waterhouse Cooper.