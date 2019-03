Niente file fuori agli uffici di Poste Italiane a Roma, Napoli e Milano all'orario di apertura nel primo giorno utile per presentare la richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza. "Siano praticamente vuoti e invece ci aspettavamo il caos", spiega un addetto delle Poste a Napoli. Più corposo, invece, il raggruppamento di persone nei Caf. "Ma noi potremo provvedere alla compilazione dei moduli per il reddito di cittadinanza tra un paio di giorni se non addirittura lunedì - spiega Ciro Guadagnino, titolare di un Caf nel quartiere Pianura - Solo venerdì scorso, infatti, è stata firmata la convenzione per la compilazione ed invio del reddito di cittadinanza tra i Caf nazionali e l'Inps. Pertanto c'è stato poco tempo per organizzare e informare le sedi territoriali dei Caf e soprattutto preparare i programmi interni. Per questo i Caf territoriali inizieranno ad inviare le domande del reddito di cittadinanza tra venerdì 8 marzo e lunedì 11 marzo".

"Voglio assumere 6.000 persone a livello centrale come ministero e mandarle in tutte le regioni nei prossimi mesi per sopperire alle carenze dei centri per l'impiego". Lo ha detto il vice premier, Luigi Di Maio, intervistato da Radio Rtl, precisando che le assunzioni a livello centrale avverranno "mentre le regioni fanno i concorsi. Poi anche questi 6.000 a livello centrale saranno assorbiti con concorso a livello regionale. Lo dico perché altrimenti potremmo ritrovarci con problemi Di caos ai centri per l'impiego, che risolveremo con questa assunzione straordinaria da parte dell'Agenzia per le politiche attive del lavoro". "Noi gli mandiamo rinforzi alle Regioni e mi sembra assurdo che molte regioni che hanno passato il tempo in questi mesi a lamentarsi del fatto che nei centri per l'impiego c'è poco personale ora che gli voglio mandare più personale Di quello che hanno e non lo vogliono, dicendo che i navigator sono un loro competenza. Ma se dobbiamo aspettare il concorso dovremo aspettare un anno. Così mentre loro assumono 4.000persone per concorso, io ne assumo 6.000 a livello centrale, con una selezione veloce e poi si faranno i concorso regionali".