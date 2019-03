Riaperte le indagini. Dopo 40 anni riecco il fantasma Pecorelli

La procura di Roma ha affidato alla Digos l’incarico di svolgere i primi accertamenti a seguito dell’istanza di riapertura delle indagini sull’omicidio di Carmine (Mino) Pecorelli, il giornalista ucciso nella Capitale il 20 marzo del 1979.

Un paio di mesi fa è stato l’avvocato Valter Biscotti, per conto di Rosita Pecorelli, sorella 84enne della vittima, a invitare i pubblici ministeri di piazzale Clodio ad approfondire il capitolo legato al sequestro, avvenuto a Monza nel 1995, di alcune armi attribuite all’epoca a Domenico Magnetta, soggetto ritenuto in passato legato ad Avanguardia Nazionale. Armi che nessuno mai avrebbe messo a confronto con i quattro proiettili che hanno ucciso Pecorelli in via Orazio, nel quartiere Prati, e che potrebbero ancora trovarsi nell’ufficio dei corpi di reato del tribunale brianzolo...

