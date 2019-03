Bologna, bambino di 2 anni cade dal carro di Carnevale. E' grave

Bambino di due anni cade da un carro di Carnevale a Bologna e rimane gravemente ferito. E' accaduto a una sfilata carnevalesca nel centro di Bologna. Versa in condizioni critiche. Sul posto il 118. Il bambino è stato portato all’ospedale Maggiore di Bologna.

Da una prima ricostruzione il piccolo sarebbe scivolato dalle braccia della madre, cadendo a terra mentre gli altri carri continuavano ad avanzare. La sfilata è stata interrotta. La manifestazione di carnevale è stata organizzata dalla Curia bolognese, attraverso il "Comitato manifestazioni petroniane". Secondo quanto ricostruito, il bimbo si trovava sul terzo carro con la mamma, mentre il padre seguiva la manifestazione da terra, spingendo il passeggino vuoto del piccolo. A un certo punto la madre, con la volontà di dare il bimbo al padre, glielo avrebbe passato attraverso le sbarre di recinzione del carro, ma il piccolo sarebbe scivolato e caduto, andando a sbattere la testa contro il mezzo. Il carro è riuscito a fermarsi ma le condizioni del bimbo sono gravi.

Sono intervenuti i carabinieri che ora sono all’ospedale Maggiore con i genitori che attendono di sapere in che condizioni versa il figlioletto. Per le indagini, procedono i carabinieri della stazione Indipendenza. I militari hanno sequestrato il carro e ora stanno sentendo i testimoni. Sono in attesa di visionare i filmati girati dalle numerose persone presenti alla sfilata. Su ogni carro erano presenti anche alcuni addetti alla vigilanza.