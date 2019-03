I No Vax assediano Grillo: hai firmato il patto della vergogna

Uno striscione con la scritta "Menzomnia. Grillo non ricorda e firma il patto della vergogna". Un gruppo di genitori "no vax" ed anche qualche deluso dal M5s ha protestato, questa sera, davanti al teatro Colosseo di Torino, dove Beppe Grillo porta in scena lo spettacolo Insomnia.

"Fino a qualche anno fa - spiegano in un volantino distribuito davanti al teatro - nei suoi spettacoli i vaccini venivano messi in discussione perché sicurezza ed efficacia. Poi il 10 gennaio scorso Grillo ha sottoscritto il famigerato 'Patto trasversale per la scienza' e non si capisce in nome di cosa lo sottoscriva visto che dichiara di non essere più il leader di un partito". Tra chi protesta anche Stefano Balocco, ex consigliere comunale di Venaria (Torino) deluso dal M5s. "È diventato un movimento verticistico - dice - Grillo lo ha venduto alla Casaleggio e la base non conta più".

Dalla data di Bari sarà possibile contestare Beppe Grillo durante il Tour #INSOMNIA (Ora dormo!), a fronte del pagamento di un supplemento di 10 euro sul prezzo del biglietto.

Tale supplemento sarà in vendita la... https://t.co/mclOIt4MJ0 — Beppe Grillo (@beppe_grillo) 1 marzo 2019

Non è la prima contestazione che il comico genovese subisce da quando è partito il tour teatrale il 19 febbraio a Roma. Lo stesso Grillo per pubblicizzare le prossime date in Puglia, usa l'ironia: "Dalla data di Bari sarà possibile contestare Beppe Grillo durante il Tour #INSOMNIA (Ora dormo!), a fronte del pagamento di un supplemento di 10 euro sul prezzo del biglietto", si legge sul suo account Twitter.