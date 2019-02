Ecco dov'è il corpo di Gabriele La Porta. Il figlio Michele: "So dove si trova mio padre"

Risolto il giallo del corpo di Gabriele La Porta, lo storico volto della Rai morto lo scorso 19 febbraio. Il figlio Michele scrive un post su Facebook in cui rivela che "dopo infinite peripezie, con il mio legale Virginia Pellegrini siamo riusciti a scoprire dove si trovi il corpo di mio padre. Diversamente da quanto affermato sulla stampa dalla signora Scatena la salma non era a disposizione di noi familiari per i seguenti motivi: 1) non ci ha mai comunicato il luogo dove è stato depositato il corpo; 2) La salma è all’interno di una cappella privata di famiglia della signora e non di libero accesso. Il corpo è in un fornetto a Capistrello, in provincia dell’Aquila! Non solo non gli ha reso omaggio con pubbliche esequie ma lo ha depositato in un luogo tanto lontano da Roma e che non ha nulla a che fare con la sua vita".