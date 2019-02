Lo stalker "marziano" dovrà star lontano dalla Ferilli

«Ho un mandato dei marziani per garantire la prosecuzione della razza umana». Potrebbe sembrare una trovata umoristica per strappare un sorriso alla donna che si sta corteggiando, se non fosse che a mettere nero su bianco questa frase è stato l'uomo che da dieci lunghi anni perseguitava Sabrina Ferilli, con appostamenti, inseguimenti e una marea di lettere. Ieri il gip del Tribunale di Roma Alessandro Arturi ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di Carlo N., italiano di 68 anni, lo stalker che dal 2009 aveva preso di mira in modo ossessivo la nota attrice romana, rendendo la sua vita un inferno. Atti persecutori è il reato che gli viene contestato dalla Procura. Con questo provvedimento, la Ferilli spera che sia finalmente finito un incubo...

