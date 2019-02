Muro crolla addosso a quattro anziani. Due morti nel Frusinate

Un muro alto due metri è crollato stamattina in via Colle Mattarino ad Alvito (Frosinone), probabilmente a causa del forte vento. Nel crollo sono rimasti coinvolti quattro pensionati: due di loro, un 71enne e un 73enne, sono morti. Gli altri due, un 76enne e un 70enne, sono rimasti feriti: il primo è stato trasportato in eliambulanza a Roma in codice rosso, mentre il secondo ha riportato lievi lesioni a un piede.

Il muro faceva parte di una costruzione in mattoni che delimitava la parte posteriore di una rimessa agricola. I quattro, tutti pensionati, stavano trattando la compravendita di bestiame quando intorno alle 11 a causa delle forti raffiche di vento è crollato il muro vicino al quale si trovavano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sora.