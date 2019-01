Navigazione vietata attorno alla nave. La Capitaneria blinda la Sea Watch

Lo specchio d'acqua all’interno della Baia di Santa Panagia, per un raggio di 0,5 miglia nautiche dalla posizione di ancoraggio della SeaWatch 3 è interdetto alla "navigazione, ancoraggio e sosta con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale". Lo stabilisce un'ordinanza emessa ieri e pubblicata questa mattina sul sito della Capitaneria di porto di Siracusa. Vietate anche la balneazione e le immersioni subacquee, le attività di pesca e ogni altra attività connessa agli usi civili del mare non espressamente autorizzata". La decisione è stata presa anche "in considerazione del fatto che la presenza e/o la navigazione di altre imbarcazioni attorno alla stessa motonave possono creare problemi riguardanti l’ordine pubblico e la sanità pubblica".

"La vicenda della nave Sea Watch è una vergogna figlia solo della perenne campagna elettorale dei partiti che sostengono il Governo Conte. Si parla di 47 esseri umani su una nave per nascondere il dato degli oltre 100mila giovani italiani che ogni giorno fuggono dal Paese per mancanza di lavoro e prospettive. L'esecutivo con questo suo cinico atteggiamento sta violando principi e trattati internazionali. Sicuramente sta infrangendo la legge Zampa n.47 del 2017 che all'articolo 3 recita: 'in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati'. In virtù di questa legge della Repubblica italiana la Regione Lazio è intanto disponibile ad accogliere ed ospitare minori non accompagnati presenti sulla nave o anche i minori con famiglia. La legge Zampa fu approvata da una larghissima maggioranza dal Parlamento, anche da moltissimi esponenti M5S, e solo l'arroganza e l'omertà del potere spinge tanti deputati e senatori della maggioranza di Lega e Cinque Stelle al silenzio. Noi non staremo zitti perché vogliamo difendere la democrazia, i suoi valori e le sue leggi". Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"Non è giusto. Sono solidale col mio collega sindaco di Siracusa". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppa Sala, sulla vicenda Sea Watch, la nave con a bordo i migranti bloccata al largo di Siracusa, parlando a margine di un'iniziativa sulla Shoah in una scuola milanese. "Bisogna trovare il confine tra l'idea che l'immigrazione vada gestita e controllata e il fatto che alcune decine di poveri diavoli che stanno in mezzo al mare vadano accolti - prosegue Sala - Se non c'è più la misura. Siamo passati dall'idea di accogliere tutti, a cui io non mi sono mai associato, all'idea di non accogliere nessuno, quindi il vero tema e la vera sfida del nostro Paese è trovare le modalità per confrontarsi con un fenomeno che non ci abbandonerà domani mattina".