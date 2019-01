Per i migranti scende in campo la Cei: "I minori a bordo li accogliamo noi"

La Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini ha dato disponibilità ad accogliere i ragazzi minori a bordo della nave Sea Watch 3, che si trova ormeggiata al largo del porto di Siracusa. L'associazione ha segnalato la propria disponibilità al Viminale, "con cui abbiamo collaborato per i cordoni umanitari e, lo scorso agosto, per la nave Diciotti". "Abbiamo 201 case famiglia in Italia in cui accogliamo disabili e orfani e siamo disposti ad accogliere i ragazzi", fanno sapere ancora.