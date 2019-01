Sea Watch punta verso l'Italia. Salvini: è una provocazione

La Sea Watch 3, da cinque giorni nel Mediterraneo con i 47 migranti salvati, punta verso l'Italia. L'imbarcazione Ong si troverebbe in condizioni meteorologiche avverse e per questo si dirige verso nord cercando riparo sotto Siracusa, al limite delle acque territoriali italiane.

"Ennesima provocazione in vista: dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese Sea Watch 3 con 47 a bordo si sta dirigendo verso l'Italia. Ribadisco che la nostra linea non cambia, né cambierà. Nessuno sbarcherà in Italia. Pronti a mandare medicine, viveri e ciò che dovesse servire ma i porti italiani sono e resteranno chiusi", ha ribadito il ministro dell'Interno Matteo Salvini.