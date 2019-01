Figlio Bettarini e Ventura, evade uno dei quattro aggressori ai domiciliari

Andi Arapi, l’unico dei quattro aggressori di Niccolò Bettarini che aveva ottenuto gli arresti domiciliari perché incensurato, dopo la sentenza è scappato da Milano e ha tentato di imbarcarsi in Puglia. Il giovane, però, è stato bloccato dalla polizia di frontiera di Bari, è stato arrestato per evasione e riportato nel carcere a San Vittore. Arapi era stato condannato lo scorso 18 gennaio a 5 anni per l’aggressione a Niccolò Bettarini fuori dalla discoteca Old Fashion la notte del 1 luglio scorso. Il figlio 20enne di Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano Bettarini era stato preso a calci e pungi e ferito con 8 coltellate. Oltre a Arapi erano stati condannati altri tre ragazzi. Alla pena più alta, 9 anni di carcere, era stato condannato il 29enne Davide Caddeo, che quella sera in discoteca aveva portato il coltello con cui ha ferito Niccolò.