Fugge dall'aereo del rimpatrio. Egiziano preso nella notte

È durata poco la fuga di E. E., l'egiziano di 30 anni fuggito ieri sera dall'aeroporto di Malpensa mentre stava per subire un respingimento. Lo rende noto il Viminale spiegando che l'uomo è stato individuato dai Carabinieri nel comune di Samarate, in provincia di Varese. Non è ferito e nelle prossime ore verrà allontanato dall'Italia.

Una fuga, quella del nordafricano, che ha ieri ha causato nello scalo milanese ritardi e voli dirottati. Il 30enne è fuggito mentre stava salendo sul volo con cui doveva essere rimpatriato. Alle 19.28 l'uomo, salito a bordo di un volo di linea Air Italy diretto a Dakar dal portellone anteriore e approffittando di un attimo di distrazione dll'equipaggio ha attraversato velocemente l'intera cabina per balzare a terra dal portellone posteriore. Una volta sulla pista, si è messo a correre e ha fatto perdere le proprie tracce.

Immediata la reazione di Enac, Enav e della Polizia di Stato. Lo scalo è stato chiuso e i voli dirottati su altri scali. Il comitato,composto da Enac, Enav, Polizia di Stato e da tutte le autorità aeroportuali, compreso il gestore dello scalo, di crisi ha poi deciso la riapertura di una delle due piste, la 35L, avvenuta intorno alle 20.20.

I voli in arrivo per un'ora sono stati dirottati su Milano Linate e su Torino, quelli in partenza sono stati "congelati" in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza. Mentre le piste e l'area di manovra sono state isolate dalle forze dell'ordine, l'area commerciale e di smistamento dello scalo non è stata chiusa nè evacuata dai viaggiatori. Le uscite, così come il perimetro esterno della sede aeroportuale, sono pattugliate da agenti di polizia, in cerca del fuggiasco.

"Sto seguendo la situazione e sono sicuro, come mi hanno assicurato le Forze dell'Ordine, che l'extracomunitario verrà rintracciato velocemente", ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Lo prenderemo e lo espelleremo immediatamente". Nella notte il ritrovamento dell'uomo, vicino Varese.