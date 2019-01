Ci sono quattro indagati per la morte di Camilla Compagnucci, la bambina romana di nove anni morta ieri in seguito a una caduta sugli sci sulle nevi di Sauze d'Oulx, in Val di Susa. Secondo le prime informazioni si tratta di dirigenti, ex dirigenti e tecnici della società di gestione dell'impianto, la Sestrieres Spa. Il fascicolo potrebbe essere unito a quello già aperto sulla morte di un altro sciatore, Giovanni Bonaventura, 31 anni, il 30 gennaio dello scorso anno a poca distanza dal luogo dell'incidente di ieri.

La bimba, che a Roma abita con la famiglia al Gianicolo, era in compagnia del padre quando avrebbe perso il controllo degli sci e sarebbe scivolata a valle per circa 50 metri prima di schiantarsi contro una barriera frangivento. Trasportata in ospedale, è morta poco dopo per le gravi ferite riportate.