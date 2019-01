Arriva il grande freddo: neve anche sulle coste e vento forte

L'inizio dell'anno porta il grande freddo sull'Italia con l'irruzione di venti gelidi di origine artica che stanno abbassando le temperature anche di 15 gradi, con nevicate fin sulle coste. La prima conseguenza sono state le mareggiate sulle coste adriatiche e le precipitazioni su Abruzzo, Molise e Puglia, dove in nottata è attesa la neve. Il maltempo è in estensione alla Sicilia settentrionale e alla Calabria. Già domani sono attese nevicate fin sulle coste di Marche meridionali, Abruzzo, Molise e Puglia, a bassissima quota sulla Sicilia settentrionale.

NEVE AL CENTROSUD - Venerdì nevicherà ancora diffusamente e copiosamente su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia e fin su coste e pianure come ad Ancona, Ascoli, Teramo, Pescara, Chieti, Bari, Foggia, Brindisi. Neve anche in Campania fin sulla pianura interna e mista a pioggia pure sulle coste tirreniche della Sicilia.

SOLE E GELO AL NORD - Nei prossimi giorni il sole sarà prevalente invece al Nord, sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Temperature che andranno sotto lo zero di 5-6 gradi di notte, quanto meno al Nord, molto freddo anche di giorno con pochi gradi sopra lo zero su gran parte d'Italia. L'arrivo del gelo minaccia anche verdure e ortaggi coltivati all'aperto e gli allevamenti, dove gli animali sono impreparati al grande freddo: è l'allarme lanciato dalla Coldiretti. A rischio le coltivazioni invernali come cavoli, verze, cicorie e broccoli.

ALTO ADIGE - Temperature in calo anche di 10 gradi da Capodanno per i venti gelidi provenienti da nord con raffiche fino a 100 km. orari sui rilievi. In Val d'Ultimo e Val Senales si sono toccati i 21 gradi sotto zero. LIGURIA - Raffiche di vento fino a 130 chilometri all'ora e calo delle temperature in Liguria, con burrasche sulle coste. A genova sulla Sopraelevata e' stato deciso il divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati, chiusi al pubblico giardini, parchi storici comunali e cimiteri. EMILIA-ROMAGNA - Allerta meteo di colore giallo sull'intera regione, ad eccezione della costa ferrarese, per temperature estreme che scenderanno sotto lo zero. Mare molto agitato sulla costa su cui hanno soffiato venti fino a 70 km. orari. CAMPANIA - La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per nevicate e gelate fino alle 20 di domani. In arrivo nevicate inizialmente oltre i 300 metri che poi si estenderanno a tutte le quote. PUGLIA - Allerta gialla per un brusco calo delle temperature. In arrivo venti forti a burrasca settentrionali e mareggiate lungo le coste e nevicate sulla Puglia centro-settentrionale fino a quote di 400-600 metri. Nel barese il prefetto ha vietato la circolazione ai mezzi pesanti sopra le 6,7 tonnellate a partire dalla mezzanotte.