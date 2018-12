Strage in discoteca, c'è un nome: identificato il ragazzo dello spray urticante

C'è un nome. Mentre continuano a ritmo serrato le indagini sulla strage avvenuta nella notte tra venerdì e sabato all'interno della discoteca "Lanterna azzurra" a Corinaldo, in provincia di Ancona, spunta il nome del ragazzo che avrebbe usato lo spray urticante nel locale scatenando il panico prima del concerto di Sfera Ebbasta, trapper idolo dei giovanissimi. Il minorenne, della provincia di Ancona, è stato identificato grazie alle testimonianze raccolte dopo la tragedia ma non è ancora sentito dalle procure, che adesso ipotizzano il reato di omicidio preterintenzionale.

Nella calca sono morti in sei, cinque adolescenti e una mamma di 39 anni. Gli investigatori effettueranno oggi un nuovo sopralluogo nel locale, sequestrato.

Continua anche la raccolta di testimonianze, per ricostruire nel più breve tempo possibile la dinamica dell'accaduto. Al momento i carabinieri di Ancona, che svolgono l'indagine, smentiscono che ci siano già persone formalmente indagate. L'ipotesi che a scatenare l'inferno sia stato lo spray urticante rimane comunque quella più accreditata.

Il dato certo, che apre il filone d'indagine sulla sicurezza della discoteca, è che la sala in cui era atteso il concerto di Sfera Ebbasta poteva contenere 469 posti ma i biglietti venduti per l'evento erano stati oltre 1300. "Posso dire che dai primi accertamenti abbiano escluso siano stati venduti così tanti biglietti, ma che c'era una disponibilità di 1.600 tagliandi e dalle matrici risultano staccati circa 600 unità" dichiara il comandante provinciale dei carabinieri di Ancona, Cristian Carrozza, ai microfoni di RaiNews24 mentre lancia anche un appello a chi avesse girato dei video girati nella discoteca: "Stiamo facendo un appello affinché i ragazzi e chi avesse dovuto prendere parte al concerto, i genitori, mandino questi video, per capire cosa è successo. Più ce ne arrivano, più potremmo indagare in maniera approfondita: lancio un appello affinché ragazzi e genitori mandino questi video, possono contattarci sul 112 o chiamare le stazioni dei carabinieri".