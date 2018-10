Centro antiviolenza rifiuta la donazione di Fabrizio Corona. Ma è giallo

Donazione negata per le troppe "ambiguità". Ma il bel gesto di Fabrizio Corona rispedito al mittente è un giallo. Accade a Piacenza dove l'ex agente fotografico avrebbe dovuto effettuare, questa sera, una donazione a un'associazione benefica - Telefono Rosa Piacenza, secondo la comunicazione dell'evento - durante un incontro organizzato nella palestra Le Club. Ma dopo la diffusione della notizia l'associazione per la difesa delle donne avrebbe preferito declinare l'omaggio.

"Vista l’ambiguità che si è venuta a creare nella presentazione pubblica dell’iniziativa per la donazione in oggetto - scrive Donatella Scardi, presidente dell'associazione "La Città delle Donne" - Telefono Rosa Piacenza in una nota pubblicata dai media locali - l’associazione ci tiene a chiarire che: tale iniziativa è nata come un’offerta di abbonamenti alla Palestra Le Club, da parte di Corona, da destinare in beneficienza. Le Club ha individuato il Centro antiviolenza come destinatario di tale regalo, accolto dall’Associazione al fine di portare benessere a donne che vivono un momento di difficoltà. Non è mai stata proposta un’offerta in denaro che mai il Centro antiviolenza avrebbe accettato. A questo punto, suo malgrado, l’associazione si dissocia e declina l’offerta proposta”.

Una decisione quanto meno curiosa. Prima l'associazione avrebbe accettato gli abbonamenti, ma poi avrebbe declinato per come sarebbe stata diffusa la notizia? Il caso esplode sui social, dove l'account di Telefono Rosa - altra associazione rispetto a quella locale protagonista del caso - deve rispondere ai tanti utenti che chiedono spiegazioni: "Non è stata chiesta l'autorizzazione ad usare il logo e il nome (di Telefono Rosa, ndr). Comunque Fabrizio Corona è una persona della quale non condividiamo i valori. La palestra che necessità ha di utilizzare il nostro nome quando l'accordo lo ha sottoscritto con un'altra associazione?", scrive l'ente rispondendo agli utenti. "Noi non abbiamo mai autorizzato nulla né abbonamenti, né donazioni. L'accordo è stato sottoscritto con un'altra associazione. L'uso di un logo registrato senza un accordo non è consentito. Ci riserviamo di procedere secondo legge", annuncia ancora l'associazione che ribadisce: "Non esiste il telefono rosa a Piacenza".