Una donna morta insieme a suo figlio mentre un altro risulta ancora disperso . È il tragico bilancio dell'ondata di maltempo che sta investendo la Calabria. La donna era dispersa da ieri sera insieme ai suoi due figli nella zona di Lamezia Terme, colpita dal maltempo, ed è stata trovata morta insieme a uno dei due bimbi. I corpi delle due vittime sono state trovate dai Vigili del Fuoco nel letto del fiume a Lamezia. Ancora disperso l'altro figlio. Della donna e dei due bambini non si avevano più notizie da ieri sera quando la loro auto era stata trovata impantanata nell'acqua con le quattro frecce accese. I corpi sono stati trovati in un torrente tra i comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino.

La donna è Stefania Signore, i figli hanno 7 e 2 anni. L'allarme era stato lanciato dai parenti anche tramite un appello sui social. L'auto vuota e' stata trovata nei pressi di san Pietro Lametino, zona industriale della città, dove si sono verificati allagamenti e due operai, rifugitisi sul tetto di un capannone, erano stati soccorsi dai Vigili del Fuoco.

"Stiamo valutando di dichiarare lo stato di emergenza. La situazione è molto critica in particolare nella zona jonica, nel Vibonese e nel Lametino. Ci sono numerose strade interrotte per frane e allagamenti. La protezione civile è al lavoro senza sosta e nel pomeriggio sono previste ulteriori piogge forti". E' il quadro generale delle condizioni della Calabria colpita da una violenza ondata di maltempo, illustrato all'Adnkronos da Mario Oliverio, presidente della Regione. "Sono in corso ricognizioni nelle diverse aree della Regione colpite - ha aggiunto - e poi decideremo il da farsi". Sono almeno 200 le unità dei vigili del fuoco in campo da tutte le province della regione. Le zone più colpite tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, sono Serre comprese tra San Vito sullo Ionio, Filadelfia, Polia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, Cortale, Maida, Chiaravalle Centrale, San Pietro a Maida, Simbario. Inoltre è stata colpita anche la piana di Gioia Tauro e Siderno nella provincia di Reggio Calabria.