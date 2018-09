Massacro in villa a Lanciano fermato un quinto uomo, anche lui romeno come gli altri componenti della banda. Il fermo dopo un blitz dei carabinieri in corso pochi minuti fa in contrada Rizzacorno di Lanciano: l’operazione, in base alle prime informazioni, è legata alle indagini sulla violenta rapina avvenuta domenica scorsa ai danni dei coniugi Martelli.

Gli investigatori erano sulle tracce di un quinto componente della banda di rapinatori, in fuga nelle campagne. E lo hanno preso. Secondo quanto si apprende, però, l'uomo fermato non è il basista. Pertanto gli investigatori non escludono che ci sia ancora in circolazione un sesto componente della banda che ha massacrato una coppia di pensionati nella propria casa di Lanciano nel corso di una violenta rapina durante la quale è stato anche tagliato il lobo di un orecchio alla donna. I militari hanno chiesto ai residenti di restare in casa durante le ricerche. Ora si dovrà appurare chi è e che ruolo abbia avuto nell'assalto il romeno fermato oggi.

Intanto il gip del Tribunale di Lanciano, Massimo Canosa, ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per i tre giovani romeni accusati della violenta rapina di domenica scorsa ai danni dei coniugi Martelli. Restano dunque dietro le sbarre i fratelli Costantin, 22 anni, e Ion Turlica, 20, e il loro cugino Aurel Ruset (25): sono accusati di rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di armi. Due giorni fa il fermo del quarto componente della banda.