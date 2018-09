Prese le bestie romene di Lanciano

Svolta nelle indagini per la violenta rapina in villa avvenuta fra sabato e domenica notte a Lanciano, in provincia di Chieti. Sono stati fermati 3 romeni che sarebbero stati in procinto di fuggire con l'auto utilizzata per l'assalto nell'abitazione del chirurgo Carlo Martelli e della moglie Niva Bazzan, a cui i malviventi hanno mutilato l'orecchio. Il reparto operativo dei carabinieri di Chieti sta ricercando anche il quarto uomo, il 26enne Alecxandru Bogadan Colteanu, nato in Romania, e a capo della banda criminale. Il giovane sarebbe probabilmente in fuga verso Rimini.

Un'imponente operazione delle forze dell'ordine è stata messa in atto. Sono stati interrogati i sospetti fermati ed eseguiti i rilievi della scientifica. È stata perquisita una palazzina in corso Roma, a Lanciano, nel centro cittadino. Continua il lavoro degli investigatori sulle tracce di eventuali altre persone che potrebbero essere legate alla vicenda. Le investigazioni sono a cura di polizia e carabinieri. Stretto riserbo in queste ore sulle indagini seguite dal procuratore di Lanciano Mirvana Di Serio. Il prefetto di Chieti Antonio Corona ha fatto visita ai coniugi ancora ricoverati in ospedale dopo la brutale aggressione. Il sequestro della coppia, che è stata legata e malmenata, è durato un paio d’ore durante le quali i malviventi si sono fatti consegnare le carte di credito.