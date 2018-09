Ecco i 24 ponti a rischio nel Lazio

Si conoscono, finalmente, i nomi dei 24 ponti dei "sospiri" del Lazio. Quelli che tengono in apprensione, perché «è emersa la necessità di 24 ispezioni più approfondite». Anche se non si tratterebbe «di ponti a rischio di crollo - come tiene a precisare l’Anas - ma solo di opere per le quali è stato ritenuto di approfondire l’esame tecnico dello stato di conservazione al fine di programmarne gli interventi di manutenzione».

Dopo le ripetute richieste, ora Il Tempo è in grado di fornire la "black-list" stilata dai tecnici dell’Ente nazionale per le strade. La maglia nera va all’Aurelia, con ben 11 ponti osservati speciali (fra i quali il sottopasso due ponti e quelli Fava 1 e Fava 2). Segue un tris di ex-aequo con tre ponti ciascuno finiti sotto la lente dei tecnici: il Grande Raccordo Anulare (A90: 2 ponti sul Fiume Aniene e quello della complanare diga Tevere esterna), la statale umbro-laziale (SS 675) e la variante Formia-Garigliano (SS7 Var: il ponte strallato sul fiume Garigliano). Al terzo posto del mesto podio l’Aurelia-bis...

