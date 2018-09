Arriva l'opuscolo antitruffe di Poste

Semplici e utili consigli per evitare spiacevoli sorprese quando si opera con il proprio conto online attraverso un computer o uno smart phone o quando si ritirano contanti dallo sportello automatico: questo è il contenuto del «vademecum antitruffe», un opuscolo realizzato da Poste Italiane e disponibile gratuitamente negli uffici postali della capitale. Le raccomandazioni dell' opuscolo vanno dalle precauzioni utili nel mondo digitale a quelle su come custodire il proprio libretto degli assegni e il codice PIN collegato alla carta di debito o l' attenzione nei confronti di chi si presenta a casa o in strada a nome dell' azienda.