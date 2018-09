Padre Pio, il Santo 2.0: milioni di follower per il "piccolo frate"

Padre Pio superstar della Rete. Impossibile contabilizzare le pagine, i siti, le community che lo riguardano. E impresa ardua effettuare numericamente il conteggio delle «variazioni sul tema» che s' insinuano tra le iniziative ufficiali, i portali «certificati». Non è così semplice distinguere le informazioni autorizzate da quelle maturate sull' onda corale di un culto popolare che si manifesta davanti ad una tastiera oltreché sui banchi di una chiesa. Basti sapere che lo spazio dei «Devoti di Padre Pio», su Facebook, vanta 1.038.008 likes. Oltre un milione di followers. Non solo.

Il sito www.sanfrancescopatronoditalia.it rivela quello che forse gli italiani già intuivano. «Padre Pio da Pietrelcina continua ad essere uno dei santi più gettonati della rete», viene riferito. Prima di lui solo papa Giovanni Paolo II raccoglie tanti ammiratori. Padre Pio oscura pure Madre Teresa di Calcutta, un' altra Santa che ha lasciato dietro di sé l' aura magica dei grandi messaggeri di Cristo. «I risultati emergono da un monito raggio realizzato su Face book dall'Osservatorio sui Diritti dei Minori - scrive il sito - allo scopo di rilevare le tendenze dei giovanissimi italiani che, per il 53% nella fascia d'età compresa tra i 9 e i 16 anni, dichiarano di utilizzare con assiduità i social network. A prevalere, a livello di contatti, è sem venienti da Roma come dal Veneto, da Taranto fino a Genova. Ma si sono formate anche all' estero, due gruppi di preghiera provengono dagli Stati Uniti e un altro da Parigi.

L'immenso seguito è surclassato tuttavia da «Padre Pio tv», una emittente televisiva dei frati minori cappuccini che trasmette da San Giovanni Rotondo. Era nata come radio molisana che riferiva le cronache provenienti dal mondo, si è trasformata in una emittente radiotelevisiva di ispirazione religiosa che attraverso l'analisi di ciò che succede nel mondo, diffonde il vangelo come anche la parola di San Pio...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI