Minacce di morte al pm di Agrigento. Busta con proiettile al Palazzo di Giustizia

Minacce di morte al procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Una busta, contenente un grosso proiettile con scritte minacciose, è stata recapitata al magistrato che ha coordinato la prima fase dell’inchiesta sulla nave Diciotti che vede indagato il ministro dell’Interno Matteo Salvini per sequestro di persona aggravato. Sulle minacce di morte la procura di Caltanissetta, competente per territorio, ha aperto un’inchiesta. Oggi pomeriggio si riunisce il comitato per l’ordine e la sicurezza di Agrigento presieduto dal prefetto Dario Caputo. La busta con il grosso proiettile è stata recapitata al Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, nel suo ufficio al Palazzo di Giustizia. Dell’inchiesta si occupano i Carabinieri e la Questura di Agrigento. Non è la prima volta che Patronaggio riceve lettere di minacce. Nei mesi scorsi ne sono arrivate altre.