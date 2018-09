Detenuto ferisce agente con una lametta. È grave

Un detenuto sudamericano ha aggredito violentemente e a più riprese quattro agenti della polizia penitenziaria, di cui uno è stato gravemente ferito alla gola con dei colpi di lametta. È accaduto questa mattina nella Casa Circondariale di Prato, dopo che al detenuto non era stato consentito l'accesso alla funzione religiosa per le incompatibilità esistenti con altri reclusi, dopo che la serata precedente si erano verificati scontri tra gruppi rivali all'interno del carcere. Lo denuncia il sindacato autonomo di polizia Osapp. Il detenuto era stato già protagonista di precedenti atti di violenza tanto da avere subìto vari spostamenti in altri istituti di pena. Il sovrintendente di polizia penitenziaria colpito alla gola, nonostante la gravità delle lesioni, non sarebbe in pericolo di vita ed è attualmente ricoverato.