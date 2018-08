Renzo Piano al lavoro per il nuovo ponte: "Facciamo presto ma non in fretta"

«Spero di essere utile, lo faccio con molta convinzione, bisogna che la città ritrovi orgoglio e riscatto, bisogna ricostruire questo ponte e ripensare l’intera area della Val Polcevera». Lo ha detto l’archistar genovese Renzo Piano dopo aver incontrato a Genova il governatore ligure e commissario delegato all’emergenza Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci, nella sede della Regione Liguria. Dopo il crollo del viadotto Polcevera Piano ha donato un’«idea di ponte» alla sua città. «Da qui a dire che c’è un’idea progettuale è eccessivo - ha spiegato - c’è un impegno morale a fare in modo che il nuovo ponte porti con sé i tratti della genovesità, della qualità e un po' della nostra parsimonia». Piano è arrivato in Regione seguito dal suo staff. «Ero a Ginevra - ha raccontato parlando del momento del crollo - e da allora non penso a altro. L’architettura fa questo: celebra e costruisce, la città costruisce cambiamenti e documenta. L’importante è non cadere nella retorica».