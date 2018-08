Migranti della Diciotti verso Rocca di Papa. Residenti in rivolta: "Portano malattie"

Avverrà domani il trasferimento di circa cento migranti sbarcati dalla nave Diciotti al centro di accoglienza "Mondo migliore" di Rocca di Papa, gestito dalla cooperativa Auxilium. Lo annuncia don Ivan Maffeis, sottosegretario Cei e direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali. «Oggi si è tenuta una riunione operativa al Viminale - spiega - e sono stati messi a punto tutti i dettagli. I migranti partiranno con due pullman, e dovrebbero arrivare a Rocca di Papa in tarda serata». Successivamente, in tempi ancora da definire, saranno smistati in diverse diocesi che hanno spontaneamente dato la loro disponibilità, tra cui Torino, Brescia, Bologna, Agrigento, Cassano all’Jonio, Rossano Calabro.

È una pioggia di commenti negativi e minacce tra i commenti sotto al post con cui il Comune di Rocca di Papa ha annunciato, via Facebook, che circa 100 migranti sbarcati sabato dalla nave Diciotti nel porto di Catania verranno ospitati in una struttura sulla via dei Laghi, il centro Mondo Migliore, nel territorio del Comune dei Castelli romani. Tra i commenti si leggono soprattutto frasi come «altri 100 parassiti, che schifo», oppure «noi non li vogliamo, rimandateli al loro paese avete stufato adesso ci sarà molta delinquenza e furti» o addirittura «avete rotto, ammazzateli tutti». E poi ancora: «E quelli malati di scabbia e chissà di cos’altro chi li controlla che non escano andando in giro per il paese o sui mezzi pubblici insieme ai nostri figli?».