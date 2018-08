Ponte Morandi, Autostrade pubblica la Convenzione col Mit: "Così stop alle polemiche"

Autostrade per l'Italia ha reso pubblico e accessibile a tutti i cittadini il testo della Convenzione in essere con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvata unitamente agli allegati, nonché i successivi atti aggiuntivi e relativi allegati. Lo si apprende da una nota della società, che spiega di averlo fatto "per rispondere alle polemiche e alle strumentalizzazioni che dominano il dibattito pubblico sul tema", sottolineando che "nessuna norma interna o prassi internazionale prevede la pubblicazione di tali documenti relativi alle concessioni autostradali. Ciò anche per assicurare parità di condizioni sul mercato tra i vari operatori del settore, anche per il caso di nuove procedure di affidamento".