Il pm sul Ponte Morandi: "Degrado anche nel moncone ovest"

«È stato accertato uno stato di degrado molto grave anche della struttura non crollata, la parte del ponte proveniente da Savona, lato ovest». Lo ha detto il procuratore di Genova Francesco Cozzi in merito all’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi. Alla domanda se lo stato di degrado sia legato al crollo, Cozzi ha risposto: «Credo non c’entri nulla con il crollo».