"Voleva vendicarsi della moglie", così l'ex ferroviere ha ammazzato i figli

Potrebbe aver agito per vendetta Gianni Paliotta, l'ex ferroviere in pensione di 67 anni che ieri mattina ad Esperia, nel frusinate, ha ucciso a colpi di pistola i due figli Mariano e Isabella e poi si è tolto la vita. Vendetta nei confronti della moglie, Flora, che ha voluto risparmiare. È stata la stessa donna, insegnante di 50 anni, a trovare i corpi dei due figli di 27 e 19 anni e quello del marito. Un omicidio-suicidio che potrebbe avere un movente passionale. I venti anni di differenza erano diventati una sorta di ossessione per l'uomo. Una depressione ben nascosta ma che forse era nota in famiglia. Per questo motivo il magistrato Roberto Bulgarini Nomi ha disposto che vengano interrogati tutti i parenti, amici e colleghi della coppia. In mattinata potrebbe essere ascoltata anche Flora Ciferri che a causa del forte stato di choc è ricoverata presso l'ospedale di Cassino.

Intanto è stato diffuso un video del TG5 nel quale la donna, tre anni fa, unitamente alla figlioletta Isabella, racconta del dramma dei malati di reni. La piccola di casa, infatti, era tornata alla vita dopo che la madre le aveva donato l'importante organo.