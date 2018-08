Conte: via la concessione ad Autostrade. Ma la società: pronti a ricostruire in 5 mesi

Il governo "non può aspettare" i tempi della giustizia penale pertanto "disporremo la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia". Lo dice forte e chiaro il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo il Cdm straordinario convocato a Genova il giorno successivo la tragedia del crollo del ponte Morandi. L'obbligo del governo, spiega ancora "è quello di far viaggiare in sicurezza" e "non c'è dubbio che ad Autostrade toccassero onere e vincolo di manutenzione del viadotto".

Frasi che seguono le durissime affermazioni dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. "I responsabili hanno un nome e un cognome e sono Autostrade per l'Italia. Autostrade deve fare la manutenzione e non l'ha fatta. Prima di tutto si dimettano i vertici", tuona il capo politico del Movimento 5 Stelle che parla di possibili multe per la società "fino a 150 milioni di euro". Secondo Di Maio la società “è stata coperta politicamente da governi precedenti. Noi non faremo da palo a chi non fa la manutenzione dei ponti". "Non faccio l'ingegnere né faccio processi senza elementi. Ma quel ponte era sotto il controllo di una società privata che guadagna miliardi facendo pagare uno dei pedaggi più cari di Europa. Evidentemente non ha fatto quello che doveva, e non ha speso i soldi che doveva", gli fa eco Matteo Salvini. "Quindi – prosegue - revocare queste concessioni, dare le multe più alte possibili e far pagare penalmente e civilmente coloro che hanno questi morti sulla coscienza è il minimo". Il ministro Toninelli infine informa che il Mit si costuirà "certamente" parte civile perché "chi ha sbagliato deve pagare fino alla fine" e ci sono responsabilità "evidenti" sulla manutenzione.

Autostrade per l'Italia, dal canto suo, non intende recitare il ruolo di capro espiatorio e ribatte parlando di "monitoraggi trimestrali" sul ponte Morandi "secondo le prescrizioni di legge e con verifiche aggiuntive realizzate mediante apparecchiature altamente specialistiche" e di investimenti in sicurezza pari a oltre un miliardo di euro l'anno. Quanto alla concessione la società si dice pronta a far valere le sue ragioni dimostrandosi "fiduciosa di poter dimostrare di aver sempre correttamente adempiuto ai propri obblighi di concessionario, nell'ambito del contraddittorio previsto dalle regole contrattuali che si svolgerà nei prossimi mesi". Una fiducia, sottolinea, “che si fonda sulle attività di monitoraggio e manutenzione svolte sulla base dei migliori standard internazionali". Peraltro, fa notare ancora Autostrade "non è possibile in questa fase formulare alcuna ipotesi attendibile sulle cause del crollo". La società infine si dice pronta alla ricostruzione del viadotto che verrebbe completata "in cinque mesi dalla piena disponibilità delle aree". Ma nel frattempo le diverse reazioni fanno presagire uno scontro destinato a diventare sempre più incandescente nelle prossime ore.