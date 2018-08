Arriva la burrasca di Ferragosto: temporali e crollo delle temperature

La settimana di Ferragosto si apre con il passaggio della seconda perturbazione del mese di agosto. Nella giornata di lunedì i temporali, alcuni anche di forte intensità, andranno a interessare prima il Nord-ovest, con un primo lieve calo termico e, a seguire, anche il Nord-est. Martedì la perturbazione scivolerà lungo la nostra Penisola con condizioni di forte instabilità al Nord-est e nelle regioni centrali, favorendo anche una sensibile attenuazione del caldo. Al Sud la calura finirà solo a Ferragosto, giornata caratterizzata da un miglioramento del tempo al Nord e da un tempo variabile e a tratti instabile al Centro-sud e, al primo mattino, anche in Emilia Romagna.

Martedì parziali schiarite al Nordovest dove qualche locale rovescio potrà interessare ancora le zone montuose e soprattutto la Liguria di levante. Tempo molto instabile sul resto del Nord e anche al Centro con rovesci sparsi e probabili temporali via via più diffusi e localmente anche di forte intensità. Nel pomeriggio rischio di isolati temporali anche nel nord della Sardegna e nelle zone interne della Sicilia. Sul resto del Sud cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Si attenua il caldo con temperature in calo anche sensibile al Nordest, al Centro e nel nordovest della Sardegna. Venti fino a moderati sul Ligure, in di Maestrale sul mare di Sardegna.

I meteorologi del Centro Epson Meteo prevedono per lunedì al Centro-sud e in Emilia Romagna una giornata sostanzialmente tranquilla con tendenza a qualche addensamento locale su Toscana, Umbria e Lazio. Nel resto del Nord nuvole in graduale aumento con temporali sparsi in evoluzione da ovest verso est. Nel pomeriggio rischio di rovesci o temporali, alcuni anche forti, al Nord-ovest e sulle Alpi orientali in estensione verso sera fino alle coste delle Venezie. Verso sera inizierà a migliorare sull’estremo Nordovest, mentre nella notte i temporali coinvolgeranno anche la Toscana e l’Umbria. Temperature massime in lieve calo al Nordovest, stabili o in lieve aumento sul resto d’Italia. Venti di Libeccio in moderato rinforzo sul Ligure e con raffiche nelle aree temporalesche.

Nella giornata di Ferragosto la perturbazione numero 2 del mese tenderà a scivolare verso Sud: il tempo sarà in miglioramento al Nord e sulla Toscana settentrionale, mentre risulterà ancora instabile sul resto del Centro-sud e al mattino anche in Emilia Romagna dove vi sarà il rischio di locali rovesci o temporali sparsi. Temperature massime in rialzo al Nord e in Toscana, in ulteriore calo nel resto del Centro-sud con caldo in generale sopportabile. L’aria meno calda affluirà con venti settentrionali fino a localmente moderati su Adriatico e Isole maggiori. La tendenza successiva vede comunque un miglioramento: per un paio di giorni gli episodi di instabilità riguarderanno sostanzialmente le zone interne e appenniniche del Centro-sud. Si profila infine un possibile peggioramento nella seconda parte di venerdì al Nordovest.