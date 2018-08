Riaperta la caccia al gadget fascista

I fatti sono relativamente semplici e tutto sommato non inconsueti. Pare che in un bar dalle parti di Ragusa fosse esposta una foto storica che conteneva l'effigie di Mussolini e una signora, turbata da questa inquietante apparizione, si sia recata presso i carabinieri, i quali si sarebbero fiondati con una pattuglia nel bar, sottraendo l'immagine e facendo cessare l'indecente esposizione.

Devo dire che si tratta di un argomento molto sensibile. Io stesso, dopo avere scritto un editoriale su questo quotidiano nel mese di gennaio, cercando di biasimare per ragioni soprattutto antropologiche, filosofiche e morali il blitz di Rai 3 all' interno della tomba di Mussolini, venni cacciato dal direttore Orfeo da tutte le reti.

Esilio che permane tutt'ora. Ma tant'è. Evidentemente in un mondo così scombinato, colmo di vere violenze e di autentici problemi, rendere pubblici ed esibire pudori, terrori e tremori nei confronti della storia è qualcosa che ha a che vedere con una sorta di pedagogia popolare, alla quale non crede più nessuno se non chi ne ha fatto un'ideologia. Insomma, qualcosa di simile ad un no vax che in questo caso si traduce in un no dux...

