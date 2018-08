Uccise un ragazzo in Irlanda, ricercato in Italia

E' stata messa una taglia sulla sua testa da Scotland Yard da 50 mila euro. Si tratta di un ricercato in tutta Europa che sarebbe arrivato in Italia nelle ultime ore. Si chiama Shane O'Brian, criminale irlandese, si trova nella lista delle persone ricercate più pericolose in Europa. In fuga da 2 anni è accusato di aver ammazzato un giovane di 21 anni in un pub, ma da allora la polizia gli dà la caccia.

Da quando si troverebbe in Italia Shane si sarebbe chiamare Enzo Melloncelli e tenterebbe di nascondersi tra la folla per scappare dagli investigatori che lo cercano da 2 anni. "Enzo" sarebbe alto 1,80 cm, ha i capelli rossi e gli occhi grigi. L'assassino inoltre ha un tatuaggio con un gufo che rappresenta le ali su un teschio, che riempie quasi tutta la schiena. Le forze dell'ordine lo avrebbero intercettato l'ultima volta a Praga. Qui, è stato ammanettato ma subito liberato. Ora le sue tracce avrebbero portato gli inquirenti a cercarlo in Italia.