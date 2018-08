Inferno a Bologna, identificata la vittima: è l'autista del tir

Andrea Anzolin, 42 anni, del comune vicentino di Agugliaro. È questa l'identità dell'unica vittima del pauroso incendio, seguito all'incidente stradale che ieri pomeriggio ha provocato il crollo di un ponte dell'autostrada A14 a Borgo Panigale. Anzolin era al volante dell'autocisterna che è esplosa dopo l'impatto con un altro mezzo pesante che trasportava materiale infiammabile. Lavorava per un'impresa di commercio e distribuzione di carburante della provincia di Vicenza, era un autista esperto, che da molti anni guidava mezzi che trasportano materiale infiammabile.

La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta per disastro colposo a carico di ignoti per accertare la dinamica dell'incidente di ieri in tangenziale che ha provocato un morto e 100 feriti. All'origine del sinistro, con ogni probabilità, un tamponamento multiplo, con conseguente incendio, da parte di un mezzo che trasportava una cisterna con materiale infiammabile, molto probabilmente Gpl. In un orrendo effetto domino, i mezzi si sono incendiati e, dopo alcuni minuti, è esplosa la cisterna. La deflagrazione ha fatto crollare buona parte del ponte dell'A14, dividendo in due l'Italia e scavando in tangenziale un enorme cratere. La viabilità, in quel punto, è sospesa e Autostrade e la prefettura hanno già comunicato percorsi alternativi per chi si trova a dover passare nel nodo di Bologna. L'onda d'urto ha raggiunto negozi, ristoranti e case in tutta la zona, provocando un centinaio di feriti. Decine di residenti sono stati evacuati e hanno passato la notte fuori casa. Procede agli accertamenti e ai rilievi la polizia stradale di Bologna d'intesa con la Procura competente.

Questa mattina il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, si è recato per una breve visita dai due feriti ricoverati al Bufalini di Cesena. Un poliziotto di 31 anni e un bulgaro 17enne. Arrivato intorno alle 9.15 lascia l'ospedale dopo un quarto d'ora diretto a Bologna.