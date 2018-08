Inferno in tangenziale a Bologna. Due morti e oltre sessanta feriti - tra cui alcuni con ustioni gravi è il primo bilancio dall'esplosione del camion sulla A14, avvenuta sulla via Emilia a Borgo Panigale, nella periferia di Bologna. All'origine dell'inferno di fiamme un incidente stradale fra un camion che trasportava sostanze infiammabili e un altro mezzo di trasporto. Hanno preso fuoco anche le vetture di alcune concessionarie vicine che sono esplose. È crollato anche un tratto di ponte dell'autostrada. Sul posto, ambulanze e vigili del fuoco che cercano di domare il rogo, ostacolati dalla morsa del caldo. La colonna di fumo è visibile in tutta la città.

Il violento incendio ha causato anche il parziale crollo di un ponte lungo la tangenziale e l'A14. Le fiamme, causate da un'autocisterna che trasportava materiale infiammabile rimasta coinvolta in un incidente, sono dapprima scaturite in tangenziale. Successivamente si sono propagate con una serie di esplosioni a catena anche nell'area sottostante. A fuoco, infatti, sono andate diverse auto parcheggiate di fronte ad alcune concessionarie sulla via Emilia. Infranti dalla violenza delle esplosioni anche i vetri di alcuni palazzi nelle vicinanze.