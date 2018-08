Matera, multa a figlio neopatentato, i genitori picchiano i carabinieri. Arrestati

Multa al figlio neopatentato, i genitori picchiano i carabinieri. Genitori sindacalisti dei figli con i professori e ora anche con le forze dell'ordine. Marito e moglie hanno aggredito e minacciato i Carabinieri che avevano sanzionato il figlio con il ritiro della patente e sono stati arrestati. Una coppia di coniugi a Tricarico, in provincia di Matera, è così finita ieri sera agli arresti domiciliari con le accuse di violenza, minacce e resistenza a un pubblico ufficiale.

Il fatto si è consumato durante un posto di controllo nel centrale viale Regina Margherita dove i militari di pattuglia hanno intimato l’alt al conducente di un’autovettura di grossa cilindrata. Dal controllo è risultato che non poteva guidare l’autovettura fermata in quanto neo patentato, pertanto gli è stata contestata la relativa sanzione che prevede anche il ritiro della patente. Il giovane, nel tentativo di evitare la pena accessoria del ritiro del documento di guida, ha fatto intervenire sul posto i genitori. Di fronte all’inflessibilità dei militari di pattuglia, l’uomo e la donna si sono avventati contro gli stessi strappando il processo verbale di contestazione, già redatto, e procurando graffi e contusioni alle braccia, tanto che poi i militari sono stati visitati dal personale medico del locale pronto soccorso, con referto di due giorni di riposo. Sul posto, nel frattempo, è intervenuta un’altra pattuglia. La coppia di coniugi è stata condotta in caserma e dichiarata in stato di arresto, ai domiciliari, come disposto dal magistrato di turno della Procura di Matera. Stamane, non sussistendo ulteriori gravi esigenze cautelari a loro carico, è stata disposta la conseguente liberazione.