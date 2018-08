Terni, neonato morto. Fermata la madre: sono stata io, ho un'altra figlia

È in stato di fermo la madre del neonato trovato morto ieri sera in un parcheggio a Terni. La donna, una ternana di 27 anni, ha confessato tutto oggi in questura. Agli agenti ha spiegato di aver abbandonato il figlio partorito ieri mattina in bagno perché non poteva permettersi di mantenerlo. Già madre di un’altra bambina di tre anni, la donna avrebbe tenuto nascosta la gravidanza a tutti i familiari. Sarebbe riuscita a farlo perché di costituzione robusta e nessuno si sarebbe resto conto. In questura sono stati sentiti anche il compagno e un’altra familiare, ma, al momento sarebbero estranei al reato. La donna è al momento in stato di fermo.