Liam Gallagher prende in giro il fratello Noel. Poi ci riprova con gli Oasis

Liam contro Noel. Un’altra puntata della grande saga in casa Gallagher. Noel ha pubblicato in rete un vecchio demo registrato durante il soundcheck di un concerto degli Oasis a Hong Kong. Il brano si intitola “Don’t stop” e risale alla tournée di “Don’t Believe the Truth”. Liam l’ha ascoltata e ha risposto con due tweet. Il primo distensivo: ”Beh, c'è qualcosa che manca in questo Dio onnipotente ed è tuo fratello. Tuo fratello. Non dimenticare tuo fratello”. Poi, però, ha detto in sostanza che senza la sua voce e senza le chitarre di Paul "Bonehead" Arthurs il pezzo "non vale una sega”.

Per approfondire leggi anche: Noel torna con gli High Flying Birds

I due fratelli coltelli Gallagher faranno prima a scontrarsi ancora o a riunire definitvamente la più importante band del britpop? Magari per quel concerto di beneficenza di cui si vocifera da tempo…