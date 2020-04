Rolling Stones al One World: Together at Home. Ecco il dettaglio su Charlie Watts che non sfugge ai fan

I Rolling Stones suonano “You can’t always get what you want” ma Charlie Watts fa solo finta di suonare la batteria. Il leggendario batterista dei Rolling Stones si prende gioco di tutti. Mentre Mick Jagger, Ronnie Wood e Keith Richards intonano il celebre brano del ’69, lui impugna le bacchette e inizia a suonare in aria tra bauletti e poltrone del suo salotto di casa. Ogni tanto guarda in camera e se la ride. Sghignazza e si diverte.

If you start us up, we’ll never stop fighting for global health. Take action with The @RollingStones: https://t.co/26xVXSb0qy #TogetherAtHome pic.twitter.com/Dpze2tNyCW — Global Citizen (@GlblCtzn) April 19, 2020

Il siparietto è chiaramente diventato virale sul web con migliaia di commenti da parte di fan e telespettatori divertiti dall'air drum. Charlie Watts senza batteria sembra incarnare a perfezione il tema della canzone: non sempre si può avere ciò che si vuole.

Al “One World: Together at home” c’erano praticamente tutti: da Andrea Bocelli a Jennifer Lopez, da Celine Dion a Eddie Wedder, Elton John, Paul McCartney e Joel Armstrong. Il concerto benefico organizzato da Lady Gaga per raccogliere fondi per l’Oms è stato un successone ed è riuscito a raccogliere 128 milioni di dollari in poche ore.