Dr. Dre, Taylor Swift e Beyoncé. Ecco il podio dei musicisti più ricchi del decennio. Che vi piaccia o no è questo il podio dei Re Mida della canzone mondiale. E non sempre il merito viene dal botteghino.

Scorrendo la classifica stilata dalla testata finanziaria Forbes, si scopre che la star che ha accumulato più ricchezza tra il 2010 e il 2020 è il rapper e produttore statunitense che ha raccolto la bellezza di 950 milioni di dollari. Gran parte del montepremi, però, non deriva da dischi e tournée ma dalla stratosferica vendita alla Apple della sua Beats (società di prodotti audio). Al secondo posto siede Taylor Swift che ha inanellato una serie impressionante di tournée sold out che la hanno fatto incassare 825 milioni di dollari in dieci anni. Medaglia di bronzo per un’altra bellezza del pop mondiale: Beyoncé con 685 milioni. E non c’è male se si calcola che suo marito Jay-Z occupa la settima posizione della stessa classifica con 560 milioni. Mica male per un’unica famigliola.

Per approfondire leggi anche: LA REGINA DI TWITTER E' KATY PERRY

Scendendo ancora incontriamo gli inossidabili U2. Dal 2010 a oggi Bono & Co. hanno messo insieme un capitale di 675 milioni grazie soprattutto alla trionfale tournée del 2011 “360° Tour”. Quinta piazza per Puff Daddy (605 milioni), cui segue Elton John (565 milioni) e il già citato Jay-Z. Fanalini (dorati) di coda sono il redivivo Paul McCartney (535 milioni), Katy Perry (530 milioni) e Lady Gaga che ha chiuso il decennio appena trascorso con 500 milioni.