L'amore dei Thegiornalisti salta la barriera tra indie e mainstream

Può anche non piacere ma non c'è dubbio che i Thegiornalisti di Tommaso Paradiso sono il vero nuovo fenomeno della musica italiana. Il loro "Completamente sold out" è uscito esattamente due anni fa e continua a restare nella Top100 dei dischi più venduti in Italia. Tommaso Paradiso è ovunque: talent show, giornali, radio ma soprattutto nelle camere e nei cellulari di milioni di ragazzi in tutta Italia.

Adesso nei negozi c'è "Love", undici brani freschi di stampa che, con la produzione di Dario Faini, hanno spostato ancora più avanti il talento compositivo di Paradiso. Che strizza l'occhio al mainstream ma non dimentica la provenienza dalla scena indie romana (Calcutta docet). La carica pop di brani come "Zero stare sereno", "New York", "Milano-Roma" e "Felicità puttana" lascia spazio all'intimismo di "Love", "Questa nostra stupida canzone d'amore" (primo singolo tratto dall'album) e "L'ultimo giorno della Terra". Con un orecchio al "LoveTour" che prenderà il via il 19 ottobre da Vigevano. La vera prova del nove.