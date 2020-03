Xinhua Silk Road: La cinese Zoomlion dona 50.000 mascherine all'Italia per la lotta contro COVID-19

BEIJING, 16 marzo 2020 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co, (01157.HK), un importante produttore cinese di attrezzature meccaniche e agricole, venerdì scorso ha donato all'Italia 50.000 mascherine per assistere nella lotta contro COVID-19.

Il primo lotto di mascherine donate dall'azienda cinese è partito da Changsha, capoluogo della provincia di Hunan, dove ha sede Zoomlion, ed è arrivato in Lombardia. Le mascherine saranno consegnate alle autorità sanitarie locali e poi distribuite agli operatori sanitari in prima linea per aiutare la prevenzione e il controllo della nuova pandemia di polmonite coronavirus in Italia, che è il Paese europeo più colpito, con 17.660 infezioni in totale e 1.266 decessi al venerdì scorso.

Zoomlion aveva precedentemente già effettuato acquisti su larga scala di dispositivi di protezione individuale (DPI) durante l'epidemia in Cina. In quel momento, il suo personale in tutto il mondo, compreso quello di CIFA in Italia, ha risposto attivamente per assistere Zoomlion nell'acquisto e nel trasporto di DPI e nella ripresa della produzione nazionale in Cina. Zoomlion ora spera di fornire aiuto e assistenza all'Italia, ha dichiarato un portavoce dell'azienda

Le 50.000 mascherine conformi agli standard dell'UE sono state tutte messe a disposizione dal governo della provincia di Hunan e prodotte da aziende di tutta la provincia. Zoomlion ha coordinato la produzione, la logistica, e le formalità doganali nel giro di due soli giorni.

"A nome della Lombardia, vorrei esprimere i miei più sinceri ringraziamenti alla provincia di Hunan e a Zoomlion per averci aiutato durante l'emergenza" ha dichiarato Giuliana Sabatino, un funzionario della sanità pubblica in Lombardia.

Zoomlion ha stretto legami di amicizia di lunga data con l'Italia. Nel 2008 l'azienda ha acquisito CIFA, produttore di macchinari per il calcestruzzo di fama mondiale, e negli ultimi 12 anni le due società hanno integrato a perfezione e realizzato un'ampia gamma di prodotti eccezionali con competenze condivise, creando una filiera di livello mondiale e sinergie di mercato vantaggiose per tutti.

Nel bel mezzo dell'epidemia in Cina, Zoomlion è tra i primi produttori di attrezzature ad assistere nella lotta contro il virus. Ha mobilitato più di 250 set di macchinari per partecipare alla costruzione di ospedali in tutta la Cina, compresi quelli di Wuhan, Hunan, Shenzhen, Henan, Guangxi e Tianjin, e ha donato più di 3 milioni di unità di materiale medico.

Vedere il link originale: https://en.imsilkroad.com/p/311971.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1134316/Zoomlion.jpg